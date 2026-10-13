«Как только разогнулась — пошла на лёд». Трусова — о возвращении в спорт после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как принимала решение о возвращении в спорт после паузы и рождения ребёнка. Спортсменка родила в августе 2025 года.

«Евгений Викторович [Плющенко] со мной много проводил времени и разговаривал: «Я возвращался. Да, это тяжело, но у тебя может получиться, если ты сосредоточишься. У тебя всё хорошо в целом». Ну и потихоньку-потихоньку у меня тройные стали получаться высокие, двойной аксель. И мы начали работать на удочке над тройным акселем.

А потом встал вопрос: с кем я буду в спорте? Я сказала: да, хочу вернуться. В принципе, у меня такое и было, просто я никогда не говорила об этом. Сразу хотела возвращаться. Просто непонятно было, как всё это будет после рождения Миши. Потому что времени мало, потом кесарево, при котором я разогнуться не могла неделю… Как только разогнулась – пошла на лёд», – сказала Трусова в видео Первого канала.