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«Аксель пропал куда-то вместе с грудью». Трусова — о восстановлении прыжков

«Аксель пропал куда-то вместе с грудью». Трусова — о восстановлении прыжков
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Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как готовилась к соревновательному сезону на весенних ледовых шоу.

«Я восстановила [лутц] и решила, скорее всего, поеду на шоу с лутцем, чтобы вкатывать к сезону тоже. Потому что всё-таки прыгнуть на тренировке и прыгнуть на старте, на шоу даже, — это совсем другое. Вот тебе включили — ты должен в этот момент сделать.

Конечно, процент [чисто исполнения] лутца был какой-то не прямо большой, хотя я очень хорошо уже прыгала на тот момент. Но вот это волнение сказывалось, потихоньку-потихоньку к последнему шоу я уже два пыталась сделать. Упала с одного, но могла делать.

Ну, и восстановила аксель и тулуп. Сейчас аксель куда-то пропал — я не знаю куда. Вместе с грудью», — сказала Игнатова в видео Первого канала.

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