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Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на третьем этапе ЮГП России в Москве

Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на третьем этапе ЮГП России в Москве
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Фигурист Ильяс Халиуллин лидирует после короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Москве. За своё выступление он получил 85,45 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Юноши. Короткая программа
13 октября 2026, вторник. 19:05 МСК
Окончено
1
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
85.45
2
Даниил Жолобов
Москва
81.94
3
Добромир Воронов
Санкт-Петербург
81.23

Второе место занимает Даниил Жолобов с результатом 82,94 балла. Тройку призёров после короткой программы замыкает Добромир Воронов (81,23).

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Короткая программа

1. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) – 85,45.
2. Даниил Жолобов (Москва) – 81,94.
3. Добромир Воронов (Санкт-Петербург) – 81,23.
4. Кирилл Андреянов (Санкт-Петербург) – 79,26.
5. Роман Хамзин (Санкт-Петербург) – 77,24.
6. Марк Соколов (Москва) – 76,88.

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