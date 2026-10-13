Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на третьем этапе ЮГП России в Москве

Фигурист Ильяс Халиуллин лидирует после короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Москве. За своё выступление он получил 85,45 балла.

Второе место занимает Даниил Жолобов с результатом 82,94 балла. Тройку призёров после короткой программы замыкает Добромир Воронов (81,23).

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Короткая программа

1. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) – 85,45.

2. Даниил Жолобов (Москва) – 81,94.

3. Добромир Воронов (Санкт-Петербург) – 81,23.

4. Кирилл Андреянов (Санкт-Петербург) – 79,26.

5. Роман Хамзин (Санкт-Петербург) – 77,24.

6. Марк Соколов (Москва) – 76,88.