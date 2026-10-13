Сегодня, 13 октября, в Москве продолжился третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, прошедших во вторник.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Результаты соревнований 13 октября:
Танцы на льду, итоговое положение
1. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 162,51.
2. Полина Жарова/Алексей Столяров — 156,52.
3. Эвелина Валиева/Даниил Лавриненко — 152,33.
Спортивные пары, итоговое положение
1. Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов — 172,21.
2. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 150,41.
3. Дарья Третьякова/Александр Саморуков — 139,03.
Девушки, короткая программа
1. Алёна Принёва (Москва) — 74,47.
2. Алиса Заикина (Москва) — 69,49.
3. Полина Мартыненко (Москва) — 68,51.
Юноши, короткая программа
1. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) — 85,45.
2. Даниил Жолобов (Москва) — 81,94.
3. Добромир Воронов (Санкт-Петербург) — 81,23.