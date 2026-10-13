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Анна Фролова выступит на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске

Анна Фролова выступит на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске
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Фигуристка Анна Фролова выступит на этапах серии Гран-при России в Казани и Красноярске. Об этом сообщает официальный фан-клуб спортсменки.

Соревнования в Казани откроют российскую серию Гран-при. Они пройдут с 18 по 19 октября. Третий этап Гран-при в Красноярске состоится с 31 октября по 1 ноября.

В этом сезоне Анна Фролова выступила на двух «челленджерах». На турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, она заняла третье место. Далее Анна приняла участие в соревнованиях Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристка также стала бронзовым призёром.

Фроловой 21 год. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством тренера Евгения Рукавицына.

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