Анна Фролова выступит на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске

Фигуристка Анна Фролова выступит на этапах серии Гран-при России в Казани и Красноярске. Об этом сообщает официальный фан-клуб спортсменки.

Соревнования в Казани откроют российскую серию Гран-при. Они пройдут с 18 по 19 октября. Третий этап Гран-при в Красноярске состоится с 31 октября по 1 ноября.

В этом сезоне Анна Фролова выступила на двух «челленджерах». На турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, она заняла третье место. Далее Анна приняла участие в соревнованиях Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристка также стала бронзовым призёром.

Фроловой 21 год. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством тренера Евгения Рукавицына.