«Меня это очень обидело». Трусова рассказала о неприятном случае с журналистом после родов

Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о случае с журналистом через две недели после родов, который сильно её обидел.

«Я через две недели после родов вышла. Брали интервью для фильма. Я говорю: «Пожалуйста, без вопросов про возвращение». И на меня так девушка посмотрела и говорит: «Ну мы же знаем, что это невозможно».

Меня, честно говоря, это очень обидело, прямо очень. Ничего не сказала ей, но для меня это было вопросом. Когда Этери Георгиевне сказала, она тоже говорит: «Да ладно, странно. Зачем она так сказала», – сказала Игнатова в видео Первого канала.

Александра родила сына Михаила в августе 2025 года. В январе 2026 года спортсменка объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе.