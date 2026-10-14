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«Да не может такого быть!» Трусова — о реакции Тутберидзе на первый четверной после родов

«Да не может такого быть!» Трусова — о реакции Тутберидзе на первый четверной после родов
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о реакции своих тренеров Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова на первое исполнение спортсменкой четверного лутца после родов.

«Когда я восстановила лутц, я об этом, по-моему, сказала Сергею Викторовичу [Дудакову] первому. И он такой: «Серьёзно?!» Я говорю: «Да». Это же было на чемпионате по прыжкам, и никто не видел (смеётся).
И потом, когда они сказали Этери Георгиевне, она говорит: «Да не может такого быть, просто не может». И когда увидела, конечно, удивилась. Там все удивились, я тоже очень сильно — я больше всех, мне кажется. Потому что я, конечно, не планировала прыгать четверные, пока кормлю ребёнка», — сказала Трусова в видео Первого канала.

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