«Мне нужен второй четверной». Александра Трусова — о прыжковом контенте на сезон

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какие прыжки ультра-си собирается исполнять в этом сезоне-2026/2027.

«Тулуп в следующий раз прыгала после Японии. Я понимала, что мне нужен второй четверной, потому что очень не выгодно прыгать два одинаковых из-за новых правил. Особенно два лутца. Там разница в 1,5 балла. Зачем я буду напрягаться, чтобы 1,5 балла заработать? Проще сделать тулуп — и всё. Вкатать, и это будет достойный набор, чтобы бороться на любых соревнованиях. Лутц, тулуп — это цель, однозначно», – сказала Игнатова в видео Первого канала.