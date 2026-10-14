Сегодня, 14 октября, в Москве пройдёт заключительный день третьего этапа российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня девушки и юноши покажут произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на среду.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 14 октября:

12:45. Девушки. Произвольная программа;

15:45. Юноши. Произвольная программа.

Всего в текущем сезоне в Москве проходит три этапа юниорской серии Гран-при. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.