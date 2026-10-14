15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Минспорта Татарстана подтвердил участие Валиевой в этапе Гран-при России в Казани

Минспорта Татарстана подтвердил участие Валиевой в этапе Гран-при России в Казани
Комментарии

Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России, который пройдёт в Казани с 17 по 18 октября. Информацию об участии Валиевой подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

20-летняя фигуристка занимается в группе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Программы на сезон-2026/2027 Валиевой поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

В августе этого года россиянка получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.

Материалы по теме
В CAS сообщили, что не знают, когда Валиева получила решение ISU о нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android