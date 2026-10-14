Минспорта Татарстана подтвердил участие Валиевой в этапе Гран-при России в Казани

Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России, который пройдёт в Казани с 17 по 18 октября. Информацию об участии Валиевой подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

20-летняя фигуристка занимается в группе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Программы на сезон-2026/2027 Валиевой поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

В августе этого года россиянка получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.