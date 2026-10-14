Авербух: Трусова главный фаворит в сборной России

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух назвал серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года российскую фигуристку Александру Игнатову (Трусову) главным фаворитом чемпионата России.

«Я считаю, что на данный момент Саша Трусова, безусловно, является главным фаворитом чемпионата России. Конечно, отчасти очень несправедливый недопуск к международным соревнованиям (вице-чемпионки России 2021 года) Камилы Валиевой также сказывается на этой ситуации.

Но у нас есть очень сильная плеяда девочек. Это и (серебряный призёр чемпионата России 2026 года) Алиса Двоеглазова, которая сейчас восстанавливается после травмы, и (трёхкратная чемпионка страны, участница Олимпиады-2026) Аделия Петросян, которая проходит сложный период взросления. Но на сегодняшний день Саша Трусова, безусловно, является главным фаворитом в сборной России», – приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Чемпионат России – 2027 по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 16 по 21 декабря. Город ранее уже четыре раза принимал главный внутрироссийский старт сезона — в сезонах-1992/1993, 2016/2017, 2020/2021, 2023/2024.