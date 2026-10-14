Григорьева/Артющенко более 12 часов не могут вылететь на турнир Budapest Trophy

Российские фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, выступающие в танцах на льду, более 12 часов ожидают рейса в аэропорту Внуково, чтобы вылететь на турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy, который пройдёт в Будапеште, Венгрия, с 15 по 18 октября.

«Ребята с часу ночи сидят в аэропорту. Сейчас вроде началась регистрация. Авиакомпания, билетами которой воспользовались, выполняет рейс из Стамбула в Будапешт один раз в сутки. Их должны поселить в гостиницу, и если будут места на этот рейс, то тогда попадут на соревнования, но уже в день их начала», – приводит слова тренера танцевального дуэта Светланы Алексеевой ТАСС.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Мария Захарова и Григорий Фёдоров, выступающие в одиночном катании, снялись с турнира Budapest Trophy. Их имена пропали из списка участников, опубликованного на официальном сайте турнира.