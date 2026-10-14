Алина Горбачёва не может вылететь на турнир Budapest Trophy, рейс задержали на три часа

Рейс бронзового призёра чемпионата России по фигурному катанию 2025 Алины Горбачёвой, выступающей в одиночном катании, задержали на три часа. 19-летняя фигуристка планирует выступить на турнире серии «Челленджер» Budapest Trophy, который пройдёт в Будапеште, Венгрия, с 15 по 18 октября.

«Виза у Алины открыта давно, едем на турнир. Находимся в аэропорту, рейс пока задержан на три часа», – приводит слова тренера Горбачёвой Софьи Федченко ТАСС.

В турнире также планируют принять участие выступающие в танцах на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. Ранее стало известно, что российские фигуристы Мария Захарова и Григорий Фёдоров, выступающие в одиночном катании, снялись с соревнований. Их имена пропали из списка участников, опубликованного на официальном сайте турнира.