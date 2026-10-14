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Кузьмина/Студеникин потеряют тренировочный день перед Budapest Trophy из-за задержки рейса

Кузьмина/Студеникин потеряют тренировочный день перед Budapest Trophy из-за задержки рейса
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Российские фигуристы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, выступающие в танцах на льду, вылетят на турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy с 12-часовой задержкой.

«Сейчас только идём на посадку, 12 часов была задержка. Завтра будет рейс из Стамбула в Будапешт. Не попадаем на тренировки завтра, будет только одна тренировка перед стартом, но что поделать, всё равно будем кататься», – приводит слова тренера танцевального дуэта Ирины Жук ТАСС.

«Челленджер» Budapest Trophy пройдёт в Будапеште, Венгрия, с 15 по 18 октября. В турнире также планируют принять участие одиночница Алина Горбачёва, а также выступающие в танцах на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.

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