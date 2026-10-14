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«Справедливые шансы показать всё, на что ты способен». Малинин — о честной игре

«Справедливые шансы показать всё, на что ты способен». Малинин — о честной игре
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Олимпийский чемпион 2026 года в командном зачёте, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, что для него значит честная игра. Ранее Малинин получил награду Международного олимпийского комитета (МОК) «За честную борьбу».

«Честная игра для меня означает возможность иметь самые непредвзятые, самые объективные и справедливые шансы показать всё, на что ты способен на соревнованиях и мероприятиях», – сказал Малинин в видео Home of Skating.

Малинин стал лауреатом премии за поздравление с победой в соревновании одиночников казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова. На Играх-2026 американец считался фаворитом, однако допустил ряд ошибок во время проката произвольной программы и занял лишь восьмое место.

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