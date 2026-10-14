Алёна Принёва выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Москве
Поделиться
Фигуристка Алёна Принёва выиграла третий этап Гран-при среди юниоров, который проходит в Москве с 12 по 14 октября. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 206,40 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Девушки. Произвольная программа
14 октября 2026, среда. 12:45 МСК
Окончено
1
Алёна Принёва
Москва
206.40
2
Алиса Заикина
Москва
203.69
3
Дарья Лебедева
Москва
198.92
Второе место заняла Алиса Заикина. Её выступление судьи оценили в 203,69 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Лебедева, набравшая по двум программам 198,92 балла.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки, итоговое положение:
- Алёна Принёва – 206,40 балла.
- Алиса Заикина – 203,69 балла.
- Дарья Лебедева – 198,92 балла.
- Полина Мартыненко – 189,08 балла.
- Алёна Галкина – 185,87 балла.
Комментарии
- 18 октября 2026
-
22:46
-
22:26
-
21:10
-
20:00
-
19:55
-
19:30
-
19:17
-
18:37
-
18:35
-
18:21
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:44
-
17:38
-
17:37
-
17:33
-
16:56
-
15:55
-
15:33
-
15:22
-
15:16
-
15:08
-
14:54
-
14:48
-
14:48
-
14:43
-
14:39
-
14:19
-
12:50
-
12:36
-
11:59
-
10:02
-
10:00
-
09:30