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Алёна Принёва выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Москве

Алёна Принёва выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Москве
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Фигуристка Алёна Принёва выиграла третий этап Гран-при среди юниоров, который проходит в Москве с 12 по 14 октября. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 206,40 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Девушки. Произвольная программа
14 октября 2026, среда. 12:45 МСК
Окончено
1
Алёна Принёва
Москва
206.40
2
Алиса Заикина
Москва
203.69
3
Дарья Лебедева
Москва
198.92

Второе место заняла Алиса Заикина. Её выступление судьи оценили в 203,69 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Лебедева, набравшая по двум программам 198,92 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки, итоговое положение:

  1. Алёна Принёва – 206,40 балла.
  2. Алиса Заикина – 203,69 балла.
  3. Дарья Лебедева – 198,92 балла.
  4. Полина Мартыненко – 189,08 балла.
  5. Алёна Галкина – 185,87 балла.
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