Алёна Принёва выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Москве

Фигуристка Алёна Принёва выиграла третий этап Гран-при среди юниоров, который проходит в Москве с 12 по 14 октября. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 206,40 балла.

Второе место заняла Алиса Заикина. Её выступление судьи оценили в 203,69 балла. Тройку лидеров замкнула Дарья Лебедева, набравшая по двум программам 198,92 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки, итоговое положение:

Алёна Принёва – 206,40 балла. Алиса Заикина – 203,69 балла. Дарья Лебедева – 198,92 балла. Полина Мартыненко – 189,08 балла. Алёна Галкина – 185,87 балла.