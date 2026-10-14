15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова вернулась к тренировкам после победы на мемориале Дениса Тена в Казахстане

Трусова вернулась к тренировкам после победы на мемориале Дениса Тена в Казахстане
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что вернулась к тренировкам после победы на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена.

«Вообще-то, после стартов можно взять три дня выходных, но я не могла оставить вас без вашего любимого контента из зала», – написала Русская ракета в своём телеграм-канале.

Мемориал Дениса Тена проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. В прокате произвольной программы Игнатова (Трусова) исполнила четверной лутц и получила от судей за два проката 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

Золото в Алма-Ате стало для Трусовой второй в этом сезоне наградой на международной арене: в начале сентября Александра завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

Материалы по теме
Трусова выиграла турнир в Казахстане с отрывом почти в 17 баллов от второго места
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android