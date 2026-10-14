Трусова вернулась к тренировкам после победы на мемориале Дениса Тена в Казахстане

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что вернулась к тренировкам после победы на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена.

«Вообще-то, после стартов можно взять три дня выходных, но я не могла оставить вас без вашего любимого контента из зала», – написала Русская ракета в своём телеграм-канале.

Мемориал Дениса Тена проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. В прокате произвольной программы Игнатова (Трусова) исполнила четверной лутц и получила от судей за два проката 226,01 балла.

Золото в Алма-Ате стало для Трусовой второй в этом сезоне наградой на международной арене: в начале сентября Александра завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.