Трусова вернулась к тренировкам после победы на мемориале Дениса Тена в Казахстане
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что вернулась к тренировкам после победы на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена.
«Вообще-то, после стартов можно взять три дня выходных, но я не могла оставить вас без вашего любимого контента из зала», – написала Русская ракета в своём телеграм-канале.
Мемориал Дениса Тена проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. В прокате произвольной программы Игнатова (Трусова) исполнила четверной лутц и получила от судей за два проката 226,01 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36
Золото в Алма-Ате стало для Трусовой второй в этом сезоне наградой на международной арене: в начале сентября Александра завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.
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