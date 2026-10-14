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Трусова и Дикиджи вошли в топ-100 рейтинга ISU после победы на мемориале Дениса Тена

Трусова и Дикиджи вошли в топ-100 рейтинга ISU после победы на мемориале Дениса Тена
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Международный союз конькобежцев обновил (ISU) мировой рейтинг после турнира категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова), Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Пётр Гуменник вошли в первую сотню рейтинга.

Так, Игнатова (Трусова) со 151-й строчки поднялась на 85-ю. Дикиджи занимает 76-ю строчку, Лутфуллин – 93-ю, Гуменник – 42-ю. Другие российские одиночники Мария Захарова и Дина Хуснутдинова заняли 208-е и 240-е места соответственно, дебютировав в рейтинге ISU.

В танцах на льду Василиса Кагановская/Максим Некрасов поднялись на 70-е место, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный – на 114-е, а Анна Щербакова/Егор Гончаров оказались на 119-м месте, дебютировав в рейтинге. Среди юниоров пара Мария Фефелова/Артём Валов поднялась на 29-е место.

Российские юниоры также дебютировали в рейтинге ISU: Алиса Заикина (143), Виктория Стрельцова (163), Алёна Принёва (201), Арсений Федотов (111), Александр Чмиль (121), Глеб Ковтун (145).

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