Трусова и Дикиджи вошли в топ-100 рейтинга ISU после победы на мемориале Дениса Тена

Международный союз конькобежцев обновил (ISU) мировой рейтинг после турнира категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова), Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Пётр Гуменник вошли в первую сотню рейтинга.

Так, Игнатова (Трусова) со 151-й строчки поднялась на 85-ю. Дикиджи занимает 76-ю строчку, Лутфуллин – 93-ю, Гуменник – 42-ю. Другие российские одиночники Мария Захарова и Дина Хуснутдинова заняли 208-е и 240-е места соответственно, дебютировав в рейтинге ISU.

В танцах на льду Василиса Кагановская/Максим Некрасов поднялись на 70-е место, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный – на 114-е, а Анна Щербакова/Егор Гончаров оказались на 119-м месте, дебютировав в рейтинге. Среди юниоров пара Мария Фефелова/Артём Валов поднялась на 29-е место.

Российские юниоры также дебютировали в рейтинге ISU: Алиса Заикина (143), Виктория Стрельцова (163), Алёна Принёва (201), Арсений Федотов (111), Александр Чмиль (121), Глеб Ковтун (145).