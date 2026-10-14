Дикиджи примет участие на этапе Гран-при ISU в Японии

Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит на этапе серии Гран-при ISU NHK Trophy, который пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. Это следует из обновлённого списка спортсменов на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Дикиджи возглавил список запасных на этапы серии Гран-при ISU после победы на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан.

За своё выступление Дикиджи получил от судей 312,79 балла. Эта сумма помогла ему опередить в списке запасных соотечественника Евгения Семененко, который набрал 292,09 балла на мемориале Ондрея Непелы.

Владислав Дикиджи уже получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае после победы на «челленджере» Kinoshita Cup в Токио, Япония. Теперь он снова будет первым претендовать на место при снятии кого-то из участников.