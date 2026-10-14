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Южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён снялась с этапа Гран-при ISU в Китае

Южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён снялась с этапа Гран-при ISU в Китае
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Фигуристка из Южной Кореи Ким Чхэ Ён, выступающая в одиночном катании, снялась с этапа Гран-при ISU в Китае. Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В зависимости от того, когда южнокорейская фигуристка сообщила о снятии, место на этап получит первая на тот момент девушка в списке запасных — либо Александра Трусова (Игнатова), либо Аделия Петросян.

12 октября ISU обновил списки запасных спортсменов на этапы Гран-при. Ранее перечень возглавляла Петросян. После победы на мемориале Дениса Тена в Казахстане первой запасной стала Трусова. Этап Гран-при пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года в Шэньчжэне, Китай.

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