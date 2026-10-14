15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Жолобов стал победителем этапа юниорского Гран-при России в Москве

Даниил Жолобов стал победителем этапа юниорского Гран-при России в Москве
Комментарии

Фигурист Даниил Жолобов выиграл третий этап юниорской серии Гран-при России в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен получил от судей 250,92 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Юноши. Произвольная программа
14 октября 2026, среда. 15:45 МСК
Окончено
1
Даниил Жолобов
Москва
250.92
2
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
235.96
3
Николай Колесников
Москва
220.09

Второе место занял Ильяс Халиуллин с результатом 235,96 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Колесников, набрав 220,09 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Произвольная программа:

  1. Даниил Жолобов (Москва) – 250,92.
  2. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) – 235,96.
  3. Николай Колесников (Москва) — 220,09.
  4. Александр Семков (Санкт-Петербург) — 219,93.
  5. Марк Соколов (Москва) – 219,84.
  6. Артём Федотов (Москва) — 216,20.
Материалы по теме
Алёна Принёва выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android