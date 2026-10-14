Даниил Жолобов стал победителем этапа юниорского Гран-при России в Москве
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Фигурист Даниил Жолобов выиграл третий этап юниорской серии Гран-при России в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен получил от судей 250,92 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Юноши. Произвольная программа
14 октября 2026, среда. 15:45 МСК
Окончено
1
Даниил Жолобов
Москва
250.92
2
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
235.96
3
Николай Колесников
Москва
220.09
Второе место занял Ильяс Халиуллин с результатом 235,96 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Колесников, набрав 220,09 балла.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Произвольная программа:
- Даниил Жолобов (Москва) – 250,92.
- Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) – 235,96.
- Николай Колесников (Москва) — 220,09.
- Александр Семков (Санкт-Петербург) — 219,93.
- Марк Соколов (Москва) – 219,84.
- Артём Федотов (Москва) — 216,20.
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