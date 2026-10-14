Даниил Жолобов стал победителем этапа юниорского Гран-при России в Москве

Фигурист Даниил Жолобов выиграл третий этап юниорской серии Гран-при России в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен получил от судей 250,92 балла.

Второе место занял Ильяс Халиуллин с результатом 235,96 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Колесников, набрав 220,09 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Произвольная программа:

Даниил Жолобов (Москва) – 250,92. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) – 235,96. Николай Колесников (Москва) — 220,09. Александр Семков (Санкт-Петербург) — 219,93. Марк Соколов (Москва) – 219,84. Артём Федотов (Москва) — 216,20.