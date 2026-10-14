Сегодня, 14 октября, в Москве состоялся заключительный день третьего этапа российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня девушки и юноши показали произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Результаты соревнований 14 октября:

Девушки. Произвольная программа:

Алёна Принёва – 206,40 балла. Алиса Заикина – 203,69 балла. Дарья Лебедева – 198,92 балла.

Юноши. Произвольная программа:

Даниил Жолобов (Москва) – 250,92. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) – 235,96. Николай Колесников (Москва) — 220,09.

Всего в текущем сезоне в Москве проходит три этапа юниорской серии Гран-при. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.