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Алёна Косторная сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после операции на плече

Алёна Косторная сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после операции на плече
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Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, рассказала, что вернулась к тренировкам на льду после операции на плече.

«10 недель без тренировок, и вот долгожданное «можно попробовать». Снова всё сначала, снова привыкать к режиму, снова прочувствовать усталость и мышечную боль, снова вспоминать все элементы, что были забыты. Но, честно говоря, я рада вновь оказаться на льду, даже несмотря на предстоящие трудности», — написала Косторная в телеграм‑канале.

В 2023 году Косторная начала кататься в паре с Георгием Куницей — они провели один совместный сезон, после чего взяли паузу на два года. В сентябре 2025-го Косторная и Куница стали родителями. В августе 2026 года спортсменка перенесла операцию на плече.

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