Илья Малинин передал костюм, в котором выступал на ОИ-2026, в коллекцию Олимпийского музея

Американский фигурист Илья Малинин передал Олимпийскому музею в Лозанне, Швейцария, свой костюм для короткой программы, в котором выступал в составе сборной США, завоевавшей золото Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане.

«Я никогда не думал, что мой костюм для программы станет частью коллекции Олимпийского музея. В детстве я мечтал выступить на Олимпийских играх и горжусь тем, что осуществил эту мечту и завоевал золотую медаль. Для меня очень важно передать костюм от одной из моих любимых программ и знать, что его сохранят и выставят в музее.

Я выбрал именно этот костюм, потому что он отражает культуру фигурного катания, в которой артистизм и творчество так же важны, как музыка и технические элементы. Этот костюм особенно дорог мне, потому что я потратил много времени на разработку его дизайна и на то, чтобы понять, какое впечатление хочу произвести на зрителей», — приводит слова Малинина пресс-служба Олимпийского музея.