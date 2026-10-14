15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин передал костюм, в котором выступал на ОИ-2026, в коллекцию Олимпийского музея

Илья Малинин передал костюм, в котором выступал на ОИ-2026, в коллекцию Олимпийского музея
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин передал Олимпийскому музею в Лозанне, Швейцария, свой костюм для короткой программы, в котором выступал в составе сборной США, завоевавшей золото Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане.

«Я никогда не думал, что мой костюм для программы станет частью коллекции Олимпийского музея. В детстве я мечтал выступить на Олимпийских играх и горжусь тем, что осуществил эту мечту и завоевал золотую медаль. Для меня очень важно передать костюм от одной из моих любимых программ и знать, что его сохранят и выставят в музее.

Я выбрал именно этот костюм, потому что он отражает культуру фигурного катания, в которой артистизм и творчество так же важны, как музыка и технические элементы. Этот костюм особенно дорог мне, потому что я потратил много времени на разработку его дизайна и на то, чтобы понять, какое впечатление хочу произвести на зрителей», — приводит слова Малинина пресс-служба Олимпийского музея.

Материалы по теме
«Справедливые шансы показать всё, на что ты способен». Малинин — о честной игре
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android