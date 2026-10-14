«Есть шанс отобраться в финал». Тренер Дикиджи — об участии на этапе Грап-при ISU в Японии

Российский тренер по фигурному катанию Олег Татауров, известный по работе с чемпионом России Владиславом Дикиджи, прокомментировал новость о получении спортсменом квоты на этап серии Гран-при ISU, который пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября.

«Узнали о том, что Влад сможет выступить на этапе Гран-при в Японии, совсем недавно. Пока рано что-то говорить об ожиданиях, потому что перед японским этапом есть ещё первый в Китае. Безусловно, очень рады, что у Влада будет ещё один большой международный старт. Теперь есть шанс отобраться в финал, будем готовиться, чтобы выступить как можно лучше.

На наш график соревнований эта новость совсем не повлияет. Мы пока не обсуждали то, что будет после Гран-при в Китае, а теперь это место занято ещё одним этапом. Ни от чего отказываться не придётся», — приводит слова Татаурова Sport24.