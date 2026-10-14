«Отставание от лучших в мире существует». Авербух — об уровне парного катания в России

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух отреагировал на слова заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза о том, что российские спортивные пары стоят на месте.

«Российское парное катание стоит на месте? Мы в любом случае являемся одним из мировых лидеров в этом виде. Несмотря на это, я не могу не согласиться с мнением Даниила Глейхенгауза. Определённая стагнация в нашем парном катании в последнее время всё же заметна. Это закономерный итог нескольких лет отстранения от международных соревнований.

Отставание от лучших в мире сейчас реально существует. Мы по-прежнему очень сильны в технике, но нужно сокращать его компонентами. К сожалению, парному катанию в плане отстранения досталось больше, чем нашим одиночникам. На Олимпиаде никто из россиян в этом виде выступить не смог.

В любом случае у нас точно есть пары мирового уровня. Я могу так сказать о Бойковой и Козловском и о Мишиной и Галлямове. Уверен, что возвращение к равной конкуренции с лучшими в мире не займёт у них много времени», — приводит слова Авербуха Sport24.