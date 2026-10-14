15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стала известна вероятная причина смены музыки для ПП Изабо Левито — источник

Стала известна вероятная причина смены музыки для ПП Изабо Левито — источник
Комментарии

Стала известна вероятная причина смены композиции, под которую будет выступать с произвольной программой американская фигуристка Изабо Левито в сезоне-2026/2027. Об этом рассказали в подкасте Runthrough. Ранее спортсменка планировала выступать под саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря», сейчас для постановки выбрана музыка из фильма «Шербурские зонтики».

Решение было принято в лагере Champs Camp, возможно, из-за негативной реакции судей. От смелого образа решено было отказаться в пользу более привычного для фигуристки стиля.

Изабо Левито – серебряный призёр чемпионата мира (2024), серебряный призёр финала Гран-при ISU (2022), чемпионка США (2023), а также бронзовый призёр чемпионата США (2022, 2024, 2026).

Материалы по теме
Изабо Левито сменила музыку для произвольной программы на сезон-2026/2027
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android