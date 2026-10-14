Стала известна вероятная причина смены музыки для ПП Изабо Левито — источник

Стала известна вероятная причина смены композиции, под которую будет выступать с произвольной программой американская фигуристка Изабо Левито в сезоне-2026/2027. Об этом рассказали в подкасте Runthrough. Ранее спортсменка планировала выступать под саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря», сейчас для постановки выбрана музыка из фильма «Шербурские зонтики».

Решение было принято в лагере Champs Camp, возможно, из-за негативной реакции судей. От смелого образа решено было отказаться в пользу более привычного для фигуристки стиля.

Изабо Левито – серебряный призёр чемпионата мира (2024), серебряный призёр финала Гран-при ISU (2022), чемпионка США (2023), а также бронзовый призёр чемпионата США (2022, 2024, 2026).