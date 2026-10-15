Budapest Trophy — 2026, Будапешт: расписание «челленджера»
Завтра, 16 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Расписание соревнований:
Пятница, 16 октября
- 9:00 — Юноши. Короткая программа;
- 10:00 — Девушки. Короткая программа;
- 13:45 — Мужчины. Короткая программа;
- 17:30 — Танцы на льду. Ритм-танец;
- 21:00 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.
Суббота, 17 октября
- 9:00 — Девушки. Произвольная программа;
- 13:00 — Юноши. Произвольная программа;
- 14:15 — Женщины. Короткая программа;
- 19:45 — Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец.
Воскресенье, 18 октября
- 9:00 — Танцы на льду. Произвольный танец;
- 12:45 — Мужчины. Произвольная программа;
- 17:15 — Женщины. Произвольная программа.
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