«Спустя 26 часов». Алина Горбачёва прилетела в Будапешт на турнир Budapest Trophy

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2025 Алина Горбачёва, выступающая в одиночном катании, прилетела в Будапешт, Венгрия, для участия в турнире серии «Челленджер» Budapest Trophy, который пройдёт с 15 по 18 октября.

«Всем привет. Спустя 26 часов после выезда из дома мы наконец-то заселились в отель и выезжаем на тренировку», — сказала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что рейс 19-летней фигуристки в Будапешт был задержан на несколько часов. В турнире также планируют принять участие выступающие в танцах на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.