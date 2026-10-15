Камила Валиева не выступит на этапе Гран-при России в Казани из-за болезни

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева не примет участие в этапе Гран-при России, который пройдёт в Казани с 17 по 18 октября.

«Камила Валиева не примет участие в Гран-при Казани по болезни. ФФККР желает ей скорейшего восстановления, ждём её на следующих этапах», — приводит слова Когана ТАСС.

В августе этого года россиянка получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.