Камила Валиева подтвердила снятие с этапа Гран-при России в Казани

Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева подтвердила, что не выступит на этапе Гран-при России, который пройдёт в Казани с 17 по 18 октября, из-за болезни.

«Дорогие болельщики и любители фигурного катания, дорогие мои казанцы.

К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Желаю вам здоровья, пожалуйста, берегите себя. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России.

До скорой встречи, ваша Камила», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Программы на сезон-2026/2027 россиянке поставил французский хореограф Бенуа Ришо, тренером спортсменки является Светлана Соколовская.