Александра Трусова и Евгений Семененко приглашены на этап Гран-при ISU в Китае

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александру Игнатову (Трусову) и двукратного чемпиона России Евгения Семененко выступить на этапе Гран-при ISU в Китае.

«Мы получили приглашение для Семененко и Игнатовой (Трусовой) на участие в Гран-при в Китае», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Этап Гран-при ISU пройдёт в Шэньчжэне, Китай, с 6 по 8 ноября. Трусова является победительницей турнира категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. Семененко — чемпион мемориала Ондрея Непелы в Словакии.