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«Сине-бело-голубые — в крови». Галлямов опубликовал фото в футболке «Зенита»

«Сине-бело-голубые — в крови». Галлямов опубликовал фото в футболке «Зенита»
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Чемпион мира и Европы, обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал фото в футболке футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

«Петербург в сердце, сине-бело-голубые в крови», – подписал фото Галлямов в своём телеграм-канале.

Ранее на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy – 2026, который проходил в Батуми, Грузия, с 1 по 3 октября, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняли второе место. По сумме короткой и произвольной программ фигуристы получили 206,31 балла. Победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).

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