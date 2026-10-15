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Трусова: с ужасом представляю, сколько детской еды придётся везти с собой в Китай

Трусова: с ужасом представляю, сколько детской еды придётся везти с собой в Китай
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова) с юмором прокомментировала приглашение со стороны организаторов Гран-при ISU – 2026 в Китае.

«Радость после успешных стартов в Казахстане начала было отпускать, но тут меня пригласили на этап Гран-при в Китае! Официально самая классная неделя в этом году. С лёгким ужасом представляю, сколько детской еды придётся с собой везти. Всё-таки Мишин аппетит растёт едва ли не быстрее, чем сам Миша», – написала Трусова в своём телеграм-канале.

Этап Гран-при ISU пройдёт в Шэньчжэне, Китай, с 6 по 8 ноября. Ранее Трусова одержала победу на турнире категории «Челленджер» мемориале Дениса Тена в Казахстане.

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