Софья Муравьёва выступит на этапе Гран-при в Казани без тренера — источник

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва выступит на первом этапе Гран-при России в Казани без официального тренера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оргкомитете соревнований.

Весной 2026 года стало известно, что Софья Муравьёва обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции. Также сообщалось, что Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии. Однако позже Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что не получала от федераций других стран запросов на переход фигуристки. Позже в СМИ появилась информация, что Муравьёва не рассматривает смену спортивного гражданства.

Соревнования пройдут в столице Татарстана в эти выходные, с 17 по 18 октября. Спортсмены выступят во всех четырёх видах: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.