Энберт: у Семененко, Трусовой и Дикиджи есть шансы отобраться в финал Гран-при ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказал мнение, что российские фигуристы находятся в хорошей форме и способны конкурировать с любыми соперниками на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

«Конечно, нужно смотреть на спортсменов в очном противостоянии. Но то, что мы видели на «челленджерах», конечно, вселяет оптимизм. И Александра Игнатова, и Женя Семененко, и Влад Дикиджи хорошо готовы, находятся в хорошей физической форме. По турнирам с начала сезона можно судить, что они могут конкурировать с любыми спортсменами на этапах Гран-при и более крупных соревнованиях.

Сейчас сложно сказать, кто имеет больше шансов на выход в финал Гран-при. Потому что мы ещё не видели всех спортсменов в деле, например, Илью Малинина. Миша Шайдоров уже катался, но в начале сезона явно был не на пике формы, возможно, к этапам Гран-при набрал форму. Сложно строить прогнозы. Но могу сказать, что у Семененко, Игнатовой и Дикиджи точно есть шансы, чтобы отобраться в финал Гран-при», – приводит слова Энберта ТАСС.

Ранее серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александру Игнатову (Трусову) и двукратного чемпиона России Евгения Семененко пригласили выступить на этапе Гран-при ISUв Шэньчжэне, Китай, с 6 по 8 ноября.