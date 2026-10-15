15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух: рад, что у ребят появилась возможность выступить на этапах Гран-при ISU

Авербух: рад, что у ребят появилась возможность выступить на этапах Гран-при ISU
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух высказался об участии российских фигуристов в этапах Гран-при ISU – 2026.

«Я очень рад за наших ребят, рад, что появилась такая возможность. Конечно, такие турниры гораздо выше по статусу. Это уже чемпионская серия, ребята будут сталкиваться с самыми сильными соперниками. Все шансы показывать высокий уровень. Пожелаю удачи ребятам. Они хорошо вошли в сезон», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Евгений Семененко и Александра Игнатова (Трусова) выступят на этапе серии Гран-при в Китае, а Владислав Дикиджи будет участвовать в соревнованиях в Японии.

Материалы по теме
Кто изменил мнение об участии россиян в международных стартах? Были против, теперь — за!
Кто изменил мнение об участии россиян в международных стартах? Были против, теперь — за!