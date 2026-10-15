Алиса Заикина рассказала, что хочет поступить в университет США

Российская фигуристка Алиса Заикина рассказала, что хотела бы связать свою жизнь с тренерской деятельностью или медициной. Спортсменка планирует поступать в университет США.

– Я бы хотела быть тренером или кем-то, связанным с медициной. Хочу уехать поступать в Соединённые Штаты.

– Как планируешь совмещать спорт и учёбу?

– Очень много профессиональных спортсменов этим занимается, и думаю, что я так смогу. Потому что у меня сейчас тоже учёба, и как-то я всё-таки это совмещаю со спортом.

– Почему Соединённые Штаты Америки? Что тебе там нравится?

– До этого времени я думаю, что ещё будет больше возможностей как-то узнать об университете, но наши друзья по этим курсам туда поступили. В дальнейшем, думаю, как раз туда и поступать, – приводит слова Заикиной Sport24.

Ранее россиянка стала победительницей турнира категории «Челленджер», который проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. Заикина по сумме короткой и произвольной программ получила от судей 206,05 балла.