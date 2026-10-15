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«Очень нравится этот город». Алина Горбачёва вспомнила юниорский турнир в Будапеште

«Очень нравится этот город». Алина Горбачёва вспомнила юниорский турнир в Будапеште
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2025 Алина Горбачёва рассказала о своём первом опыте участия на юниорском турнире в Будапеште, Венгрия.

– Семь лет назад ты побеждала на юниорском турнире в Будапеште. Что можешь сказать о соревнованиях и о городе?
– Я очень люблю Будапешт, мне очень нравится этот город. В детстве, как раз, когда я принимала участие в том турнире, была не очень хорошая погода и не удалось особо погулять по городу. Мне было очень приятно выступать здесь, это был интересный опыт. Хотя мне было всего 12 лет, но он мне очень запомнился. Когда мы сейчас сюда приехали, на меня нахлынули воспоминания из детства и я очень рада вновь здесь оказаться, – сказала Горбачёва в интервью Eurosport Hungary.

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