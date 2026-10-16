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Горбачёва: безумно счастлива, что наконец-то добралась до международных стартов

Горбачёва: безумно счастлива, что наконец-то добралась до международных стартов
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2025 Алина Горбачёва поделилась эмоции перед первым международным стартом на взрослом уровне на турнире серии «Челленджер» Budapest Trophy, который пройдёт с 15 по 18 октября в столице Венгрии.

– Это твой первый международный турнир на взрослом уровне. Какие эмоции ты сейчас испытываешь?
– Очень рада здесь оказаться и безумно счастлива, что наконец-то добралась до международных стартов. Просто хочу получить удовольствие от выступлений и показать зрителям свои программы. Надеюсь, что они им понравятся, – сказала Горбачёва в интервью Eurosport Hungary.

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