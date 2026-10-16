Анна Коломенская и Артём Фролов выступят на турнире Mezzaluna Cup в Италии

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, заявлены на турнир Mezzaluna Cup, который пройдёт в Ментане, Италия, с 23 по 25 октября. Это следует из опубликованных Итальянской федерацией ледовых видов спорта (FISG) стартовых списков.

Фигуристы из России примут участие в международном турнире в нейтральном статусе.

Помимо Коломенской и Фролова, на турнир заявлены Максин Уитэрби и Александр Колосовский, выступающие за Азербайджан, Юлия Турккила и Матиас Верслуйс, представляющие Финляндию, канадцы Маржори Лажуа и Жан-Люк Бейкер.

В прошлом году победителями Mezzaluna Cup стали представители Финляндии Юка Орихара и Джухо Пиринен.