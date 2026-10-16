«Долго не могли найти проблему». Алина Горбачёва рассказала о перенесённой травме колена

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2025 Алина Горбачёва рассказала о травме колена и последующем восстановлении после операции.

– Ты вернулась после операции на колене. Расскажи, что произошло и как прошло восстановление после операции?

– У меня была очень тяжёлая операция и восстановление. Я получила травму, когда упала на тренировке, подвернула колено. Вначале оно не сильно беспокоило меня. Потом были соревнования, я выступила на двух этапах Гран-при России в прошлом году. После них колено стало беспокоить меня очень сильно, я не могла кататься. Мы искали проблему и долго не могли её обнаружить. В итоге один из врачей в Германии нашёл её и сделал мне операцию, за что ему большое спасибо.

Я счастлива, что смогла восстановиться и вернуться в фигурное катание. Я очень сильно его люблю и не представляю свою жизнь без него. После операции было уже очень многое сделано во время восстановления, но и многое ещё предстоит сделать, чтобы вернуться в оптимальную форму, – сказала Горбачёва в интервью Eurosport Hungary.