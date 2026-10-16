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Горбачёва назвала Каори Сакамото примером для подражания в скольжении

Горбачёва назвала Каори Сакамото примером для подражания в скольжении
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2025 Алина Горбачёва рассказала, над какими компонентами катания хотела бы поработать, отметив, что считает японку Каори Сакамото примером для подражания в скольжении на льду.

– Над чем, по твоему мнению, тебе ещё стоит поработать?
– Я считаю, что в фигурном катании не существует какого-то одного идеала и нужно постоянно развиваться во всём: хореографии, скольжении, вращениях – всегда можно сделать всё лучше. Но я бы, наверное, хотела улучшить свои результаты в скольжении, потому что я это люблю. Мне нравилась в этом плане Каори Сакамото, и я бы очень, в какой-то степени, хотела быть похожей на неё, чтобы меня запомнили как «катальщицу». Также мне бы хотелось показывать красивое катание со сложными элементами, в том числе с четверным прыжком. Мне ещё предстоит его восстановить и вставить в программу в этом сезоне и кататься уже с ним, – сказала Горбачёва в интервью Eurosport Hungary.

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