Budapest Trophy — 2026, Будапешт: расписание «челленджера» 16 октября

Сегодня, 16 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Расписание соревнований:
Пятница, 16 октября
9:00 — Юноши. Короткая программа;
10:00 — Девушки. Короткая программа;
13:45 — Мужчины. Короткая программа;
17:30 — Танцы на льду. Ритм-танец;
21:00 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.
Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.