Budapest Trophy — 2026, Будапешт: расписание «челленджера» 16 октября

Сегодня, 16 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Расписание соревнований:

Пятница, 16 октября

9:00 — Юноши. Короткая программа;

10:00 — Девушки. Короткая программа;

13:45 — Мужчины. Короткая программа;

17:30 — Танцы на льду. Ритм-танец;

21:00 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.

Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas, и входит в серию «Челленджер» ISU.