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Budapest Trophy — 2026, Будапешт: время выхода на лёд российских фигуристов 16 октября

Budapest Trophy — 2026, Будапешт: время выхода на лёд российских фигуристов 16 октября
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Сегодня, 16 октября, в Будапеште, Венгрия, стартует турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy. В рамках соревновательного дня свои короткие программы представят юноши, девушки, мужчины, свои ритм-танцы представят дуэты в юниорских и взрослых соревнованиях. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода российских спортсменов на лёд.

Фигурное катание. «Челленджер» Budapest Trophy. Расписание выхода на лёд российских фигуристов на 16 октября (время московское):

Юноши:
9:12. Илья Мальков.

Танцы на льду, ритм танец:
19:04. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.
20:48. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко.

Турнир проходит с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия, в ледовом центре Vasas. Российские фигуристы принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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