Представлен предварительный список участников первого этапа Гран-при России в Казани

Представлен предварительный список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, информацию опубликовала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Женщины

Анна Фролова;

Камилла Нелюбова;

Ксения Гущина;

Софья Муравьёва;

Елизавета Куликова;

Александра Чаткина;

Софья Лукина;

Екатерина Кольцова;

Риана Кадырова;

Алиса Юрова;

Анастасия Фурсова;

Ксения Синицына.

Мужчины

Евгений Семененко;

Матвей Ветлугин;

Андрей Мозалев;

Юрий Сидоров;

Артём Ковалёв;

Константин Сафонов;

Семён Соловьёв;

Иван Конихин;

Даниил Самсонов;

Роман Савосин;

Вячеслав Проценко;

Евгений Пузанов (Беларусь).

Парное катание

Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев;

Таисия Щербинина / Артём Петров;

Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко;

Вероника Меренкова / Даниль Галимов;

Алиса Блинникова / Алексей Карпов;

Анна Карпук / Илья Миронов;

Юлия Артемьева / Алексей Брюханов;

Ева Хмелькова / Владислав Антонышев.

Танцы на льду

Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано;

Софья Леонтьева / Даниил Горелкин;

Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов;

Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов;

Алиса Абдуллина / Егор Петров;

Софья Тютюнина / Матвей Грачев;

Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков;

Алиса Крайнюкова / Семён Нетсев​​​​​​​​​​​​​​​​.

Первый этап Гран-при пройдёт 17-18 октября 2026 года в Казани. Каждый спортсмен может быть заявлен не более чем на два этапа серии. По результатам выступлений в Гран-при фигуристы получают допуск к участию в чемпионате России.