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Список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/2027 в Казани

Представлен предварительный список участников первого этапа Гран-при России в Казани
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Представлен предварительный список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, информацию опубликовала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Женщины

  • Анна Фролова;
  • Камилла Нелюбова;
  • Ксения Гущина;
  • Софья Муравьёва;
  • Елизавета Куликова;
  • Александра Чаткина;
  • Софья Лукина;
  • Екатерина Кольцова;
  • Риана Кадырова;
  • Алиса Юрова;
  • Анастасия Фурсова;
  • Ксения Синицына.

Мужчины

  • Евгений Семененко;
  • Матвей Ветлугин;
  • Андрей Мозалев;
  • Юрий Сидоров;
  • Артём Ковалёв;
  • Константин Сафонов;
  • Семён Соловьёв;
  • Иван Конихин;
  • Даниил Самсонов;
  • Роман Савосин;
  • Вячеслав Проценко;
  • Евгений Пузанов (Беларусь).

Парное катание

  • Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев;
  • Таисия Щербинина / Артём Петров;
  • Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко;
  • Вероника Меренкова / Даниль Галимов;
  • Алиса Блинникова / Алексей Карпов;
  • Анна Карпук / Илья Миронов;
  • Юлия Артемьева / Алексей Брюханов;
  • Ева Хмелькова / Владислав Антонышев.

Танцы на льду

  • Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано;
  • Софья Леонтьева / Даниил Горелкин;
  • Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов;
  • Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов;
  • Алиса Абдуллина / Егор Петров;
  • Софья Тютюнина / Матвей Грачев;
  • Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков;
  • Алиса Крайнюкова / Семён Нетсев​​​​​​​​​​​​​​​​.

Первый этап Гран-при пройдёт 17-18 октября 2026 года в Казани. Каждый спортсмен может быть заявлен не более чем на два этапа серии. По результатам выступлений в Гран-при фигуристы получают допуск к участию в чемпионате России.

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