Представлен предварительный список участников первого этапа Гран-при России в Казани
Представлен предварительный список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, информацию опубликовала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Женщины
- Анна Фролова;
- Камилла Нелюбова;
- Ксения Гущина;
- Софья Муравьёва;
- Елизавета Куликова;
- Александра Чаткина;
- Софья Лукина;
- Екатерина Кольцова;
- Риана Кадырова;
- Алиса Юрова;
- Анастасия Фурсова;
- Ксения Синицына.
Мужчины
- Евгений Семененко;
- Матвей Ветлугин;
- Андрей Мозалев;
- Юрий Сидоров;
- Артём Ковалёв;
- Константин Сафонов;
- Семён Соловьёв;
- Иван Конихин;
- Даниил Самсонов;
- Роман Савосин;
- Вячеслав Проценко;
- Евгений Пузанов (Беларусь).
Парное катание
- Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев;
- Таисия Щербинина / Артём Петров;
- Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко;
- Вероника Меренкова / Даниль Галимов;
- Алиса Блинникова / Алексей Карпов;
- Анна Карпук / Илья Миронов;
- Юлия Артемьева / Алексей Брюханов;
- Ева Хмелькова / Владислав Антонышев.
Танцы на льду
- Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано;
- Софья Леонтьева / Даниил Горелкин;
- Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов;
- Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов;
- Алиса Абдуллина / Егор Петров;
- Софья Тютюнина / Матвей Грачев;
- Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков;
- Алиса Крайнюкова / Семён Нетсев.
Первый этап Гран-при пройдёт 17-18 октября 2026 года в Казани. Каждый спортсмен может быть заявлен не более чем на два этапа серии. По результатам выступлений в Гран-при фигуристы получают допуск к участию в чемпионате России.
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