Дина Хуснутдинова пропустит этап Гран-при России в Казани

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова не примет участие в первом этапе Гран-при России сезона-2026/2027, сообщил официальный телеграм-канал команды спортсменки.

«Дорогие болельщики Дины! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с определёнными обстоятельствами Дина не сможет выступить на этапе Гран-при России в Казани «Рапсодия льда — 2026». С Диной всё хорошо! Она здорова, травм никаких нет, есть боевой настрой на сезон и много сил работать! Мы увидим Дину на следующих этапах Гран-при России. Любим и поддерживаем!» — говорится в сообщении телеграм-канала группы поддержки.

Первый этап Гран-при пройдёт 17-18 октября 2026 в Казани. Каждый спортсмен может быть заявлен не более чем на два этапа серии. По результатам выступлений в Гран-при фигуристы получают допуск к участию в чемпионате России.