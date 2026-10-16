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Илья Мальков занял второе место в короткой программе в турнире юниоров на Budapest Trophy

Илья Мальков занял второе место в короткой программе в турнире юниоров на Budapest Trophy
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Российский фигурист Илья Мальков занял второе место в короткой программе на «челленджере» Budapest Trophy в Венгрии. За исполнение своей короткой программы российский фигурист получил 70,92 балла.

Лидером в соревнованиях у юниоров после короткой программы стал представитель Израиля Кирилл Шейко с результатом 74,36 балла. На третьей позиции расположился швейцарский фигурист Гион Шмид (68,24).

Фигурное катание. «Челленджер» Budapest Trophy, Венгрия. Юниоры. Короткая программа:

1. Кирилл Шейко (Израиль) –74,36.
2. Илья Мальков (Россия) – 70,92.
3. Гион Шмид (Швейцария) – 68,24.
4. Аарон Ким (Южная Корея) – 58,86.
5. Роберт Вилдт (Германия) – 58,72.

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