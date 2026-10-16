«Появился иной заряд». Хореограф группы Мишина — о возвращении фигуристов после бана

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская высказалась о возвращении российских фигуристов на международную арену.

– Насколько поменялся тренировочный процесс с момента допуска наших фигуристов?

– На самом деле так, чтобы что-то поменялось… Ничего не поменялось. И тренеры, и спортсмены, у всех был настрой — что бы ты ни делал, ты должен делать это хорошо. Где бы ты это ни делал, неважно, на каком это происходит уровне. Но ребята в работе, конечно, более заинтересованы. С Герой Ленковым мы занимались в Кисловодске, и он мне: «Давайте сделаем хорошие программы, я смотрел международку, там заход такой-то, делают вот так». Никто не проговаривал это прямо, просто все по-другому сконцентрировались, появился иной заряд. А на тренировках как все пахали, так и пашут.

Все приободрились, но процесс был выстроен, машина все эти годы ехала. Благо, что сейчас заметно, что не зря она ехала, всё, что мы нарабатывали, проговаривали: «Тебе это надо, тебе это пригодится», сейчас выстрелило в то, как Женя и Глеб откатались в Словакии. Глеб замечательно откатался, может быть, не реализовался на все 100%, как он хотел, но… Музыкальный, сильный, с пятью четверными, программу удержал всё доделал — это же счастье!» — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.