Хореограф Навиславская оценила прогресс Семененко в презентации за четыре года

Российский хореограф, работающий в группе Алексея Мишина, Елизавета Навиславская оценила прогресс фигуриста Евгения Семененко за последние годы.

– На международную арену Женя вернулся в образе Дракулы, а его предыдущим образом для мировой публики был Воланд. Замечали ли вы что-то схожее в этих двух программах и насколько Женя вырос по части презентации за этот олимпийский цикл?

– Помню, мы с вами разговаривали после той Олимпиады, и я отмечала, что в Семененко есть что-то дьявольское, ему это идёт. Это действительно в его органике, ему это значительно проще, чем кисейные лирические персонажи. С другой стороны, за эти четыре года Женя понял все принципы построения программы и её презентации, я ему нужна сейчас только, чтобы напоминать об этом. Он знает, на какие вещи нужно обращать внимание для того, чтобы программа производила нужное впечатление на зрителей и судей.

Поэтому у него не было проблем с «Дракулой», особенно когда они придумали с Никитой эти крутые шаги для захода в дорожку, стало понятно, что есть доминантное звено, которое будет запоминаться. Вот это вколачивание в лёд коньков – это первое, что вы вспоминаете. Как смотреть, как работать руками, работать в музыку, очень точно фокусировать взгляд – он всё это знает. Весь его опыт сложился в то, что мы сейчас имеем такого классного перформера на льду, а не просто фигуриста, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.